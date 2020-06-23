22:49
USD 74.99
EUR 84.65
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Прямого эфира пленарных заседаний Жогорку Кенеша не будет

Прямого эфира пленарных заседаний Жогорку Кенеша не будет. Об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.

Читайте по теме
У лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева выявлен коронавирус

По его словам, у сотрудников пресс-службы, контактировавших с ним, ПЦР-анализы показали отрицательный результат. Однако, несмотря на это, медики не разрешают выходить им с домашнего карантина.

«В связи с этим прямых эфиров пленарных заседаний 24 и 25 июня не будет. Наши сотрудники работают дистанционно. Планируется, что 29 июня Жогорку Кенеш соберется на внеочередное заседание. Если карантин для моих коллег закончится к тому времени, мы постараемся провести прямой эфир последнего заседания парламента», — отметил Ибраим Нуракун уулу.

Он добавил, что в парламенте число зараженных COVID-19 не изменилось.

«Коронавирусом заражены два депутата и три сотрудника аппарата. Остальные продолжают сдавать ПЦР-анализы», — сообщил Ибраим Нуракун уулу.

Напомним, что коронавирус был обнаружен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились и два депутата — член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157164/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
«Белый дом» продезинфицируют. Вход для журналистов и посетителей закрыт
Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно
В парламенте новый депутат Нургазы Айдаров принес присягу
Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев
Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев досрочно сдает свой мандат
Над нами смеются. Депутат требует от спикера объяснений по кадровым вопросам
Почему требуют носить маски, объяснили чиновники правительства Кыргызстана
О запрете въезда на Иссык-Куль. Кабмин обещает наказать местных чиновников
Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на заседание. Заслушают информацию о селях
«Крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к спору. Парламент требует извинений
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
Бизнес
Первая помощь при кожных заболеваниях Первая помощь при кожных заболеваниях
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
23 июня, вторник
22:41
«Я люблю тебя, Россия!». В Кыргызстане подвели итоги песенного конкурса «Я люблю тебя, Россия!». В Кыргызстане подвели итоги пе...
22:14
Недорогие умные детские часы представила Xiaomi
21:51
В Нарыне за несоблюдение санитарных правил штрафуют торговые точки
21:45
Прямого эфира пленарных заседаний Жогорку Кенеша не будет
21:18
Ситуация с COVID-19 ухудшается. На помощь призывают кадры из медицинских вузов