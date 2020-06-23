Прямого эфира пленарных заседаний Жогорку Кенеша не будет. Об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.

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По его словам, у сотрудников пресс-службы, контактировавших с ним, ПЦР-анализы показали отрицательный результат. Однако, несмотря на это, медики не разрешают выходить им с домашнего карантина.

«В связи с этим прямых эфиров пленарных заседаний 24 и 25 июня не будет. Наши сотрудники работают дистанционно. Планируется, что 29 июня Жогорку Кенеш соберется на внеочередное заседание. Если карантин для моих коллег закончится к тому времени, мы постараемся провести прямой эфир последнего заседания парламента», — отметил Ибраим Нуракун уулу.

Он добавил, что в парламенте число зараженных COVID-19 не изменилось.

«Коронавирусом заражены два депутата и три сотрудника аппарата. Остальные продолжают сдавать ПЦР-анализы», — сообщил Ибраим Нуракун уулу.

Напомним, что коронавирус был обнаружен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились и два депутата — член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.