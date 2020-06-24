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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На санитарно-карантинных постах вокруг Оша усилят проверку въезжающих граждан

На санитарно-карантинных постах вокруг Оша усилят проверку въезжающих граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, сотрудникам постов рекомендовано усилить разъяснительную работу среди въезжающих в южную столицу граждан, а в отношении лиц, не соблюдающих масочный режим, — принимать строгие административные меры.

«Муниципалитет Оша призывает людей, въезжающих на территорию города из регионов, проявлять гражданскую ответственность и заинтересованность в строгом выполнении санитарно-эпидемиологических правил для противодействия распространению коронавирусной инфекции», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157161/
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