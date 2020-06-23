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Общество

Тихий ужас ОРТ. Когда красивые отчеты чиновников разбиваются о реальность

В Кыргызстане выпускники начали сдавать Общереспубликанское тестирование. Первый этап прошел 21-22 июня. Чиновники отчитываются о готовности центров тестирования, соблюдении всех санитарных норм и шлют красивые фотоотчеты. Но в реальности выпускники получили головную боль в прямом смысле.

«Дочь окончила школу. Два дня сдавала ОРТ: основной и предметный тесты. В первый день сказали прийти к 14.00, но начали только в 14.30. Детям пришлось стоять в ожидании очереди на солнцепеке во дворе школы. Ни о какой социальной дистанции не было и речи. На второй день шоу продолжилось. Тестирование назначили на 14.30. По факту регистрация началась только в 16.00. Все это время дети опять стояли во дворе школы. Второй экзамен, назначенный на 16.30, начался в 18.40», — сообщила читательница.

Родители добавляют, что после окончания второго теста 40 минут детей не выпускали из помещения. «Поймали какую-то ученицу с телефоном и с ней разбирались. Остальные-то при чем?» — добавили они.

Вышли дети ближе к 20.00. Многие жаловались на головную боль.

Родители выпускников

Директор Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова объяснила задержку опозданием большого числа выпускников на первой смене тестирования.

«Мы были вынуждены их ждать — более половины не было. После второй — один из выпускников не сдал черновик, и мы вынуждены были его искать, ждать, пока выпускник признается», — добавила она.

Инна Валькова отметила, что время уходило также на сбор материалов после тестирования: тетради, листы ответов, черновики, пересчитывали и выдачу личных вещей выпускников.

Кроме того, задержки происходили из-за необходимости придерживаться санитарных требований.

Запускали по одному, у каждого тепловизором замеряли температуру. Кроме того, санэпидемстанция требовала, чтобы записывали данные каждого ученика: фамилию, имя, номер школы.

Инна Валькова

Она утверждает, что просила руководителя команды администраторов, чтобы абитуриентам объявляли, в котором часу реально начнется тест. «Можно было пойти погулять, недалеко бульвар Эркиндик, Дубовый парк. Но они все-равно стояли во дворе», — отметила она.

«Все-таки форс-мажорные обстоятельства, связанные с COVID, накладывают отпечаток. Кто-то вовремя и хорошо ориентируется: и абитуриенты и руководители, а где-то это вызывает сложности. В одной из школ медсестра закрыла тепловизор в кабинете, а утром не пришла. Где-то у врача не оказалось экипировки», — добавила она.

Инна Валькова добавила, что хоть и есть объективные причины для опоздания, но абитуриенты должны получать качественное обслуживание вовремя. «Мы приносим свои извинения», — отметила она.

Завтра начнется второй этап тестирования, третий состоится 11-12 июля. Результаты тестов будут известны с 13 по 19 июля.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157056/
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