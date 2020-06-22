В Национальном банке выявлен еще один случай заражения COVID-19

У работника Национального банка сегодня подтвержден положительный анализ на COVID-19. Это третий случай заражения среди сотрудников финансового регулятора.

В пресс-службе НБ КР сообщили, что сейчас работник находится на лечении, болезнь проходит в легкой форме. В соответствии с требованиями органов санитарно-эпидемиологического надзора установлены контактные лица, направлены на домашний карантин и ожидают результаты ПЦР-анализа.

«Усилены требования по соблюдению в Нацбанке санитарно-эпидемиологических норм. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в целом правление приняло решение с 23 июня 2020 года перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. При этом финрегулятор продолжает работать в штатном режиме. Все основные бизнес-процессы, обеспечивающие непрерывную деятельность НБ КР, функционируют на бесперебойной основе», — проинформировали в учреждении.

Для минимизации рисков заражения COVID-19 временно приостановлен прием граждан по личным вопросам и ограничен доступ в здание Национального банка для посетителей. Обмен ветхих банкнот, реализация нумизматических монет и операции с золотыми мерными слитками будут осуществляться только во вторник и четверг с 9.00 до 15.00.

В стране за последние сутки коронавирусом заразились 205 человек. Всего — 3 тысячи 356.