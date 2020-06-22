600 километров в час. В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Фото «Синьхуа».

«Опытный образец левитирующего поезда имеет один вагон. Максимальная скорость, которую в проекте способно развивать транспортное средство, составляет 600 километров в час», — сообщает СМИ.

Новая модель поезда практически бесшумна. Радиус разворота левитирующего поезда в два раза меньше радиуса разворота поездов метрополитена. Благодаря данной особенности он может лучше маневрировать при планировании городских маршрутов.

Предварительные испытания продемонстрировали, что поезд работает стабильно. Основные показатели соответствуют необходимым техническим требованиям.