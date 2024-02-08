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Экономика

Китай хочет наращивать поставки подержанных автомобилей в Центральную Азию

Предприятия по экспорту подержанных автомобилей в Юго-Западном Китае ориентируются на рынки России и Центральной Азии. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в последнее время Россия и страны Центральной Азии стали основными целевыми рынками для китайских компаний по экспорту подержанных автомобилей в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. В декабре 2022 года город Гуйян, административный центр провинции Гуйчжоу, стал одним из районов, утвержденных для экспорта подержанных китайских авто.

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По данным управления коммерции города, в 2023 году объем экспорта транспортных средств указанной категории из Гуйяна превысил 500 единиц, а общая стоимость экспорта перевалила за 100 миллионов юаней, при этом более 80 процентов машин экспортировали в Россию и страны Центральной Азии.

Расположенная в Гуйянской комплексной бондовой зоне местная компания по управлению цифровыми цепочками поставок «Цзинфэй» (Guizhou Jingfei) в 2023 году постепенно освоила рынки подержанных автомобилей в странах Евразии, в том числе в России, Казахстане и Кыргызстане.

«После визитов и обследований мы узнали, что в России и странах Центральной Азии растет спрос на импортируемые из Китая подержанные автомобили и автозапчасти. В этом году мы продолжаем фокусироваться на рынках России и стран Центральной Азии, планируя создать целостную цепочку экспорта подержанных авто», — сказал генеральный директор Guizhou Jingfei Чжао Чжоулян.

Как сообщили в городском управлении коммерции, Гуйян начнет строить базу по экспорту секонд-хэнд автомобилей, чтобы обеспечить гарантии полного процесса обслуживания для соответствующих компаний. Будет создана система онлайн- и офлайн-услуг и запущена платформа общественных услуг для экспорта подержанных автомобилей.

На следующем этапе Гуйян продолжит поддерживать предприятия по экспорту б/у автомобилей в создании за рубежом пунктов розничной торговли и постпродажного обслуживания, оптовых выставочных центров, зарубежных складов и других филиалов, чтобы содействовать еще большему совершенствованию системы сбыта и обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286250/
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