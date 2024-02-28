Акылбек Жапаров посетит с визитом Китай

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров с 29 февраля по 2 марта совершит рабочую поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Состоится трехсторонняя встреча Акылбека Жапарова, члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретаря партийного комитета СУАР Ма Синжуя и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Ожидается совместное посещение главами делегаций Кыргызстана, Узбекистана и СУАР контрольно-пропускного пункта «Иркештам-автодорожный».

Кроме того, Акылбек Жапаров ознакомится с деятельностью Свободной экономической зоны Нарына в Кашгаре и посетит бондовый склад в Свободной экономической зоне города.

В рамках рабочей поездки планируется проведение двусторонних и многосторонних переговоров по продвижению торгово-экономических связей.