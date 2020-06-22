Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава

«К сожалению, если так будет продолжаться, придется принимать жесткие меры и ввести ограничительные мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации», — заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, отвечая на вопрос о возможности повторного введения режима ЧП в Кыргызстане.

«Мы ведем мониторинг. Если эпидемиологическая ситуация будет усложняться, то, возможно, в неблагополучных регионах будут введены ограничения. Мы можем предложить ввести ограничения на отдельных территориях, а также закрыть отдельные объекты», — отметил он.

Чиновник напомнил, что в Бишкеке уже решено ограничить движение общественного транспорта в выходные дни, чтобы снизить контакты и распространение коронавирусной инфекции.