18:43
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

«Белый дом» продезинфицируют. Вход для журналистов и посетителей закрыт

В здание парламента пока не будут пускать журналистов и посетителей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, сегодня в «Белом доме» проводится дезинфекция.

«В здание ЖК не будут пускать представителей СМИ и посетителей. Двое сотрудников пресс-службы в среду и четверг организуют прямой эфир с пленарных заседаний. К сожалению, не сможем вести онлайн-трансляцию с заседаний комитетов и фракций», — проинформировал руководитель пресс-службы парламента.

Ранее стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились депутат Бейшеналы Нурдинов и руководитель пресс-службы Ибраим Нуракун уулу. Сегодня все депутаты и аппаратчики ЖК сдали ПЦР-анализ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156837/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно
В парламенте новый депутат Нургазы Айдаров принес присягу
Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев
Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев досрочно сдает свой мандат
Над нами смеются. Депутат требует от спикера объяснений по кадровым вопросам
Почему требуют носить маски, объяснили чиновники правительства Кыргызстана
О запрете въезда на Иссык-Куль. Кабмин обещает наказать местных чиновников
Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на заседание. Заслушают информацию о селях
«Крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к спору. Парламент требует извинений
Новый завотделом комитета по обороне и безопасности ЖК. Что о нем известно
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
20 июня, суббота
18:30
21 июня: где в регионах отключат свет 21 июня: где в регионах отключат свет
17:53
В Бишкеке в онлайн-режиме пройдет акция «Свеча Памяти»
17:46
«Белый дом» продезинфицируют. Вход для журналистов и посетителей закрыт
17:36
Студенты из России помогут с распространением русского языка в Кыргызстане
17:24
Это шантаж. Налоговики отреагировали на заявление предпринимателей об АЗС