«Белый дом» продезинфицируют. Вход для журналистов и посетителей закрыт

В здание парламента пока не будут пускать журналистов и посетителей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, сегодня в «Белом доме» проводится дезинфекция.

«В здание ЖК не будут пускать представителей СМИ и посетителей. Двое сотрудников пресс-службы в среду и четверг организуют прямой эфир с пленарных заседаний. К сожалению, не сможем вести онлайн-трансляцию с заседаний комитетов и фракций», — проинформировал руководитель пресс-службы парламента.

Ранее стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились депутат Бейшеналы Нурдинов и руководитель пресс-службы Ибраим Нуракун уулу. Сегодня все депутаты и аппаратчики ЖК сдали ПЦР-анализ.