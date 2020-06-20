Коронавирус в Жогорку Кенеше. Все депутаты обязаны сдать ПЦР-анализы

Депутаты Жогорку Кенеша сдают анализы на коронавирус. Тестирование также проходят все работники ЖК. Об этом 24.kg сообщили в аппарате парламента.

Уточняется, что результаты будут готовы сегодня после обеда.

Накануне стало известно, что член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заболел COVID-19. Он контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова.

Бейшеналы Нурдинов пришел в парламент вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром.

Это уже второй случай заражения СOVID-19 в стенах парламента. 18 июня стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.