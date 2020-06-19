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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека перешла на удаленку. Двое сотрудников заразились коронавирусом

Еще один сотрудник центрального аппарата мэрии Бишкека заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев.

Отметим, ранее мэрия подтвердила информацию о выявлении случая заражения у одного сотрудника.

Известно, что заразились главный бухгалтер во время отпуска и руководитель орготдела.

«Пока болезнь переносят в легкой форме. У мэра Азиза Суракматова отрицательный результат. Но, несмотря на это, до понедельника не можем принять людей. Работаем на удаленке», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156736/
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