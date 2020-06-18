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Общество

Нападение на Болота Темирова. Арест подозреваемым продлен на два месяца

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по факту нападения на журналиста Болота Темирова. Председательствует на процессе судья Марат Сыдыков.

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В начале заседания прокурор зачитал обвинительное заключение по двум статьям «Хулиганство по предварительному сговору» и «Грабеж» УК КР. Об этом 24.kg сообщил Болот Темиров.

«Подсудимых спросили, признают ли они свою вину. Трое из них сказали, что не признают вины ни по одной из статей. Это было неожиданно. Четвертый подсудимый, которого я опознал, признал вину частично — только по нападению, по грабежу нет», — сказал журналист.

Адвокат подозреваемых подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, а прокурор попросил продлить срок заключения под стражей. Суд поддержал гособвинителя и продлил меру пресечения с содержанием под стражей подсудимых на два месяца.

Напомним, 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.

Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156578/
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