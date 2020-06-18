Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, проживающих в США

Судебный департамент при Верховном суде КР вынес на общественное обсуждение законопроект «О присоединении к Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи, принятой в Гааге 23 ноября 2007 года».

Как отмечается в справке-обосновании, присоединение к конвенции позволит кыргызстанцам взыскивать алименты с граждан-должников, проживающих в США. В ведомстве отмечают, что уполномоченные органы США отказываются содействовать в исполнении судебных актов по алиментам, ссылаясь на Гаагскую конвенцию, участником которой Кыргызстане не является.

«Целью Гаагской конвенции является обеспечение эффективного международного порядка взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи», — отмечают в ведомстве.