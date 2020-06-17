Сергей Слесарев: В суде над экс-мэрами не выяснили, кому нанесен ущерб

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде начались прения сторон, выступает адвокат бывших мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова Сергей Слесарев.

Он напомнил, что первой инстанцией Албек Ибраимов обвинен по четырем эпизодам: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», выделение земельных участков в южной части Бишкека, продажа пансионата «Солнечный берег» и реализация специзделий ТНК «Дастан».

По словам адвоката, в приговоре суда есть процессуальные нарушения. «Все, что там написано, не соответствует реальным событиям, написано даже не по материалам дела, а по материалам следствия», — сказал он.

Сергей Слесарев заявил, что список имущества, которое должно быть конфисковано у Албека Ибраимова, занимает 12 полных страниц.

«Но там есть имущество его супруги. По закону у нас нет такого, чтобы конфисковали имущество супруги. Нет доказательств, что оно приобреталось на преступно нажитые средства. Многое было приобретено задолго до того момента, по которому обвиняют Албека Ибраимова. Более того, под конфискацию попало имущество третьих лиц — доля в уставном капитале одного из банков», — сказал он.

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Адвокат добавил, что также нет объяснения, почему по эпизоду со строительством школы суд решил взыскать ущерб с пятерых обвиняемых: двух бывших мэров, экс-руководителя структурного подразделения мэрии ОГУКС и двух подрядчиков, которые строили школу.

«Тем более что ни мэрия, ни Минобразования не предъявляли ущерб», — отметил он.

Сергей Слесарев заявил, что по эпизоду с выделением участков обвинение строилось на противоречивых показаниях свидетелей, некоторые из которых также проходили обвиняемыми. «При этом по этому эпизоду нет никаких пострадавших», — добавил он.

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«По эпизоду по заключению сделки с индийской стороной по приобретению специзделий для ТНК «Дастан» суд признал потерпевшими предприятие и ФУГИ. Но в ходе судебного разбирательства ущерб так и не был поделен, и судом взыскан в пользу Госимущества. Однако их представитель здесь потом признал, что правильнее было бы взыскать в пользу ТНК. Но даже не об этом речь. Мы так и не смогли выяснить, какой вообще нанесен ущерб. Сделка принесла определенные дивиденды как «Дастану», так и ФУГИ», — отметил он.

Адвокат напомнил, что первая инстанция вынесла приговор — 15 лет лишения свободы.

«На чьей совести будет лежать этот незаконный приговор? Пока на плечах Ленинского районного суда. Но если горсуд поддержит незаконный приговор и вынесет такой же, то можно говорить, что судебная система не выступает как орган, разрешающий дела на основе закона и справедливости. Вынесите решение, которое будет по вашей совести, мнению, и тогда мы узнаем, ориентируется ли оно на закон», — сказал он.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.