Коррупция в Кой-Таше. Дело Албека Ибраимова выделено в отдельное производство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого доставили в суд. Вместе с ним под стражей находится экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Ранее прокуроры ходатайствовали о том, чтобы выделить материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра столицы Албека Ибраимова в отдельное производство.

Выйдя из совещательной комнаты, судья зачитал постановление, согласно которому ходатайство гособвинения удовлетворено.

«Суд приходит к выводу, что в отношении Албека Ибраимова не была избрана мера пресечения, поскольку он был осужден по другому. Из сообщения управления Погранслужбы указывается, что обвиняемый не пересекал госграницу. Следственным управлением ГСИН начато досудебное производство по факту побега, он объявлен в розыск. Суд вправе выделить в отдельное производство в отношении одного из обвиняемых. Уголовное дело в отношении Албека Ибраимова выделить в отдельное производство», — сказал Азирет Медеров.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».