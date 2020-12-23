16:13
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция в Кой-Таше. Дело Албека Ибраимова выделено в отдельное производство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого доставили в суд. Вместе с ним под стражей находится экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Ранее прокуроры ходатайствовали о том, чтобы выделить материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра столицы Албека Ибраимова в отдельное производство.

Выйдя из совещательной комнаты, судья зачитал постановление, согласно которому ходатайство гособвинения удовлетворено.

«Суд приходит к выводу, что в отношении Албека Ибраимова не была избрана мера пресечения, поскольку он был осужден по другому. Из сообщения управления Погранслужбы указывается, что обвиняемый не пересекал госграницу. Следственным управлением ГСИН начато досудебное производство по факту побега, он объявлен в розыск. Суд вправе выделить в отдельное производство в отношении одного из обвиняемых. Уголовное дело в отношении Албека Ибраимова выделить в отдельное производство», — сказал Азирет Медеров.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177731/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция и события в Кой-Таше. Дело в отношении Албека Ибраимова хотят выделить
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев отказался отвечать на вопросы
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева доставили в суд
Выборы президента. Равшану Джеенбекову для агитации выдадут справку в суде
События в Кой-Таше. Равшан Джеенбеков просит изменить ему меру пресечения
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева не привезли на процесс
АКС ГКНБ задержала бывшего начальника южного отделения «Кыргыз темир жолу»
МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией
Таможня в пилотном режиме запустила проект «Санарип тамга»
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
15:52
Референдум и выборы президента. ЦОНы будут работать и 31 декабря Референдум и выборы президента. ЦОНы будут работать и 3...
15:50
Коррупция в Кой-Таше. Дело Албека Ибраимова выделено в отдельное производство
15:47
ГРС запретила прописывать на один домашний адрес больше 10 человек
15:33
Коррупция и события в Кой-Таше. Дело в отношении Албека Ибраимова хотят выделить
15:24
Жители незаконных новостроек могут прописаться в местных администрациях