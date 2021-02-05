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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

На Албека Ибраимова заведено еще одно уголовное дело

Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, бывший чиновник подозревается в нанесении многомиллионного ущерба государству в бытность его работы главой ОАО «Международный аэропорт «Манас».

По версии следствия, Албек Ибраимов нанес государству ущерб на $893 миллиона.

Кыргызская транспортная прокуратура выявила незаконную коррупционную схему должностных лиц ОАО «Международный аэропорт «Манас» по предоставлению льгот иностранной компании «Гата эйрлайнс» для осуществления международных рейсов и перевозки грузов.

Следствие считает, что льготы были предоставлены незаконно.

По данному факту уже арестован бывший глава дирекции аэропорта Нурсултан Белеков.

Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя совета директоров «Международного аэропорта «Манас» Албека Ибраимова, бывшего президента компании Эмира Чукуева и других ответственных работников открытого акционерного общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182443/
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