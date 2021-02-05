На Албека Ибраимова заведено еще одно уголовное дело

Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, бывший чиновник подозревается в нанесении многомиллионного ущерба государству в бытность его работы главой ОАО «Международный аэропорт «Манас».

По версии следствия, Албек Ибраимов нанес государству ущерб на $893 миллиона.

Кыргызская транспортная прокуратура выявила незаконную коррупционную схему должностных лиц ОАО «Международный аэропорт «Манас» по предоставлению льгот иностранной компании «Гата эйрлайнс» для осуществления международных рейсов и перевозки грузов.

Следствие считает, что льготы были предоставлены незаконно.

По данному факту уже арестован бывший глава дирекции аэропорта Нурсултан Белеков.

Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя совета директоров «Международного аэропорта «Манас» Албека Ибраимова, бывшего президента компании Эмира Чукуева и других ответственных работников открытого акционерного общества.