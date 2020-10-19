В ГСИН рассказали, когда объявят в розыск Албека Ибраимова и Сапара Исакова

По факту уклонения от наказания бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова ведутся следственные действия. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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Уточняется, что предположительно обоих бывших чиновников должны объявить в розыск до 26 октября.

«Следователи должны опросить всех контактных лиц, установить возможное местонахождение осужденных и так далее. Если все эти мероприятия не дадут результата, Сапара Исакова и Албека Ибраимова объявят в розыск. Процедурой розыска будет заниматься МВД», — сообщили в ГСИН.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров. Сапар Исаков и Албек Ибраимов, которых отпустили с формулировкой «на семь дней по семейным обстоятельствам», должны были явиться в ГСИН 13 октября.