Албек Ибраимов и Сапар Исаков должны вернуться в колонию до завтра

Бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов должны вернуться в колонию до 13 октября. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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Уточняется, что срок кратковременного отпуска осужденных истекает сегодня.

Кроме того, в колонию № 27 должны вернуться осужденные по делу Садыра Жапарова Сейтек и Бакыт Куланбаевы. В случае, если все эти люди не вернутся в места заключения, будет возбуждено уголовное дело по факту уклонения от отбывания наказания.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

10 октября Алмазбек Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего главы государства допрошены и отпущены под домашний арест.