Кубанычбек Кулматов: Ложь и фальсификации стали рычагами гособвинения

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Суд приступил к прениям сторон. Экс-мэр Кубанычбек Кулматов отметил, что во время разбирательства в первой инстанции они не смогли достучаться до суда.

«К сожалению, он тупо пошел на поводу следствия и гособвинения. До этого я не знал о судебной системе, когда ложь и фальсификации становятся рычагами гособвинения и государства. Это настоящее преступление», — сказал он.

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Кубанычбек Кулматов напомнил, что, несмотря на многократные ходатайства защиты о принудительной явке экспертов, они так и не явились в суды обеих инстанций.

«Именнно их заключение явилось основанием для нашего обвинения. Думаю, для объективности и непредвзятости суд должен был обеспечить их явку», — сказал он.

Кубанычбек Кулматов отметил, что все дело шито белыми нитками.

«И приговор покажет ваше лицо. Насколько вы можете перейти грань и назвать белое белым, а черное черным. В этом деле нет ничего, кроме голословных утверждений следствия», — сказал он.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.