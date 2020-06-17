Адвокат экс-мэра: Кубанычбек Кулматов чист, честен и честь имеет

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Суд приступил к прениям сторон. Адвокат бывших мэров столицы Сергей Слесарев назвал решение Ленинского суда в отношении Кубанычбека Кулматова по эпизоду со строительством школы в «Калыс Ордо» ложным.

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«Приговор первой инстанции во многом переписан с обвинения, поэтому я его называю ложным. Он лжет, описывая события по-другому, чем они были», — сказал он.

Сергей Слесарев отметил, что в решении первой инстанции, в частности, говорится, что экс-мэр использовал свое служебное положение вопреки интересам службы ради личной выгоды с целью незаконного предоставления преимуществ и материальных благ аффелированной компании «Альто-Групп».

«Как суд пришел к такому выводу? Доказана ли личная выгода Кулматова? Да. Он также гражданин республики и заинтересован, чтобы дети учились в хороших школах. Но это не может быть преступлением. Какие преимущества? Есть трехстороний договор, меморандум между мэрией и ТВЕА. Но в нем речь идет о выделении средств китайской компании подрядной организации напрямую. Говорится о близком знакомстве Кубата Шаршекеева, которого следствие сделало учредителем подрядной организации «Альто-Групп». Но чем руководствуется следствие? Оно их видело вместе? На каком расстоянии должны быть люди, чтобы стать близкими знакомыми? И столько вопросов только по одному абзацу приговора», — отметил он.

Сергей Слесарев напомнил о меморандуме о сотрудничестве, подписанном бывшим мэром Кубанычбеком Кулматовым и представителем китайской компании TBEA Мусажаном Макелеком.

«Там написано, что он заключен в рамках подписанного протокола модернизации ТЭЦ между Министерством энергетики и ТВЕА. Пятый пункт оговаривает, что китайской компании предоставляется свободный выбор подрядной организации на проектирование и строительство работ, по завершении которых ТВЕА передает построенное здание на баланс управления муниципального имущества мэрии Бишкека», — отметил он.

Сергей Слесарев добавил, что китайская компания напрямую переводила средства подрядчику.

Мэрия не финансировала работы, а только предоставила участок и осуществляла технадзор, напомнил юрист.

Адвокат добавил, что решение судебной коллеги покажет их отношение к закону, к своей мантии.

«Но если ваш приговор будет, как в первой инстанции, то пусть услышит суд эти слова. Кулматов чист, честен и честь имеет», — резюмировал он.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.