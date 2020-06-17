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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ленинском районе Бишкека заработали пять детских садов

В Ленинском районе Бишкека заработали пять детских садов, а в Октябрьском планируется открыть их со следующей недели. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, в первый день эти дошкольные учреждения посетили 72 ребенка. В Свердловском районе уже работают 14 садов и столько же — в Первомайском.

Напомним, детским садам разрешили возобновить деятельность с 5 июня. Но предварительно все сотрудники дошкольных учреждений должны сдать тест на коронавирусную инфекцию, а в помещениях провести дезинфекцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156348/
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