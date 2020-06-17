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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке закроют мини-рынки «Чынар» и «Кыял»

В Бишкеке закроют на дезинфекцию мини-рынки «Чынар» и «Кыял». Об этом на брифинге сообщила вице-мэр города Татьяна Кузнецова.

По ее словам, это вынужденная мера. После проведения всех необходимых санитарных мероприятий базары заработают.

Чиновник предупреждает, что в случае выявления на предприятиях очага заражения, а также за игнорирование санитарно-эпидемиологических требований и нормативов будут применяться штрафные санкции с временным ограничением деятельности.

«С 14 мая по 16 июня обследовано 7 тысяч 897 объектов предпринимательства, составлено 930 протоколов о нарушениях на сумму 1 миллион 996 тысяч сомов», — отметила Татьяна Кузнецова.

Она добавила, что на сегодня в столице количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 819 человек, или 33 процента от всех случаев по стране, из них 85 завозных и 734 местных.

Из 819 зараженных 664 человека проживают по городским адресам, а 155 — иногородние.

Выздоровело и выписано 410 человек, при этом 676 контактных из близкого окружения остаются под медицинским наблюдением, умерло шестеро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156334/
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