В Бишкеке приостановили деятельность точек проката велосипедов и батутов

В Бишкеке приостановили деятельность батутов, точек проката велосипедов и любых форм стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, соответствующий приказ подписал вице-мэр Азиз Алымкулов.

Предприниматели смогут возобновить работу после особого распоряжения уполномоченного органа и улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

В мэрии отметили, что предпринимателей могут привлечь к ответственности за нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа (Кодекс о нарушениях).