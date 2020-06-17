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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке приостановили деятельность точек проката велосипедов и батутов

В Бишкеке приостановили деятельность батутов, точек проката велосипедов и любых форм стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, соответствующий приказ подписал вице-мэр Азиз Алымкулов.

Предприниматели смогут возобновить работу после особого распоряжения уполномоченного органа и улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

В мэрии отметили, что предпринимателей могут привлечь к ответственности за нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа (Кодекс о нарушениях).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156283/
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