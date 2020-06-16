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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Обвинение просит для Алмазбека Атамбаева 15 лет тюрьмы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Суд перешел к прениям сторон. Ранее прокуроры просили доставить в суд бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако тот отказался от участия в заседании, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

Гособвинение просит признать виновным Алмазбека Атамбаева в организации коррупции и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также прокуроры просят лишить бывшего президента всех госнаград.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156249/
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