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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Суд приступил к прениям сторон. Ранее прокуроры заявляли ходатайство о приводе Алмазбека Атамбаева в зал суда для участия в прениях и выступления с последним словом.

По словам адвоката Замира Жоошева, бывший президент отказался являться в зал суда в связи с плохим состоянием здоровья.

Заседание продолжилось без участия Алмазбека Атамбаева.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156241/
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