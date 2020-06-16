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Общество

Президента просят не ратифицировать соглашение «Образование для будущего»

Президента Кыргызстана просят не ратифицировать соглашение между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития по проекту «Образование для будущего». Об этом в своем обращении заявила глава общественного объединения «Таза табигат» Анара Дауталиева.

Она просит вернуть очередной проект Всемирного банка на $50 миллионов на повторное рассмотрение. Гражданский активист уверена, что при принятии документа произошло грубейшее нарушение правил и политик как Всемирного банка, так и национального законодательства.

«В результате мы не получили в очередной раз информированного, осознанного и добровольного согласия родителей школьников и учителей на проведение нового раунда помощи в области образования. Этот проект заранее обречен на провал в то время, когда наша страна итак обременена внешним долгом. Проект должны вынести на широкое обсуждение родителей и учителей, чтобы исправить провальные недочеты», — отметила Анара Дауталиева.

В рамках проекта планируется до 2024 года во всех зданиях, находящихся на балансе айыл окмоту, провести реконструкцию и открыть детсады. Туда закупят учебные принадлежности, в детских садах будут готовить к школе. Кроме того, 1,2 тысячи школ передадут по 30 компьютеров, 7 проекторов, откроют 6 мультимедийных классов.

В 2024 году кыргызстанские школьники будут участвовать в оценке PISA. Для этого 36 тысяч учителей пройдут подготовку, пересмотрят методы обучения.

«Только вот как планируют обеспечить реализацию такого большого проекта? Ведь он обсуждался кулуарно, без учета мнения учеников, родителей и общественности. По новым проектам более $50 миллионов израсходуют на программные цели. Произойдет, в сущности, разбазаривание финансов, тем более по проекту ВБ происходит распыление средств между школами и детскими садами, вместо консолидации средств на одном стратегическом направлении — поддержке школ», — уверена Анара Дауталиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156237/
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