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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

В суде по освобождению Азиза Батукаева требуют явки Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что прокуроры заявили ходатайство об участии бывшего президента в прениях сторон. Кроме того, гособвинение просит, чтобы Атамбаев выступил с последним словом.

«Суд приступил к прениям сторон. Прокуроры просят, чтобы Атамбаев выступил в прениях и с последним словом, поскольку он имеет на это право. Защита поддержала ходатайство. Суд удовлетворил просьбу гособвинения и направил требование в ГКНБ об обеспечении явки бывшего главы государства. Сам Атамбаев, скорее всего, не будет принимать участие в процессе, поскольку убежден, что приговор уже предопределен», — сказал Замир Жоошев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156202/
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