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Общество

Людей с ограниченными возможностями ждет сокращение бюрократии. Ее упростили

В Кыргызстане упростили процедуру освидетельствования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

По его словам, в частности дополнен перечень заболеваний, с которыми граждане могут направляться на экспертизу без стационарного обследования.

«Изменения коснутся примерно 20 тысяч человек с такими заболеваниями, как аутизм, глухонемота, глухота, умственная отсталость различных степеней и другие», — отметил он.

Кроме того, лица с необратимыми патологиями, в том числе ампутированными конечностями, не будут регулярно подтверждать инвалидность, а получат бессрочную. Перечень расширен до 60 заболеваний. По 24 видам заболеваний продлены сроки повторного освидетельствования с 2 до 5 лет.

«Впервые лицам с третьей степенью тугоухости, прошедшим освидетельствование после достижения совершеннолетия, будет присвоен статус «инвалид с детства». Это позволит получать им пособие по инвалидности в два раза больше. До внесения изменения у них был статус «инвалид от общего заболевания», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156012/
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