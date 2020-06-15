Людей с ограниченными возможностями ждет сокращение бюрократии. Ее упростили

В Кыргызстане упростили процедуру освидетельствования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

По его словам, в частности дополнен перечень заболеваний, с которыми граждане могут направляться на экспертизу без стационарного обследования.

«Изменения коснутся примерно 20 тысяч человек с такими заболеваниями, как аутизм, глухонемота, глухота, умственная отсталость различных степеней и другие», — отметил он.

Кроме того, лица с необратимыми патологиями, в том числе ампутированными конечностями, не будут регулярно подтверждать инвалидность, а получат бессрочную. Перечень расширен до 60 заболеваний. По 24 видам заболеваний продлены сроки повторного освидетельствования с 2 до 5 лет.

«Впервые лицам с третьей степенью тугоухости, прошедшим освидетельствование после достижения совершеннолетия, будет присвоен статус «инвалид с детства». Это позволит получать им пособие по инвалидности в два раза больше. До внесения изменения у них был статус «инвалид от общего заболевания», — добавил он.