Абонентам MegaCom поступают странные звонки. Что ответили в компании

Сегодня абонентам MegaCom начали поступать звонки с неизвестных заграничных номеров. Определитель номера показывал, что звонки идут из Литвы.

Пользователи социальных сетей выложили скриншоты непринятых звонков.

Кому-нибудь еще заонили и сбрасывали с Литовского номера в эти дни? Нас уже двое таких, не связанных друг с другом людей. Кто знает, что за развод? — Лена Нечаева (@NechaevaApril) June 13, 2020

Руководитель пресс-службы MegaCom Жумгалбек Омурканов сообщил, что, действительно, сегодня абоненты жаловались на то, что им звонят с неизвестных литовских номеров.

«Мы просим не принимать и не перезванивать на эти номера, поскольку, возможно, это определенный вид мошенничества. Компания предпринимает все меры для того, чтобы выяснить откуда все-таки поступают звонки. Как только появится возможность, эти номера будут заблокированы», — сказал Жумгалбек Омурканов.

Представитель компании отметил, что постоянной защиты от мошенников, к сожалению, нет.

«Есть вероятность, что это мошенничество международного уровня. Такое явление происходит не только в Кыргызстане. Не так давно египетские мошенники звонили на номера российских и казахстанских сотовых операторов связи», — сказал Жумгалбек Омурканов.