Сузакская мученица. О кыргызстанках, у которых нет прав на достоинство

Дикий по своей сути случай произошел 8 июня в Сузакском районе. Видео, где житель села Бек-Абад измывается над супругой, накануне опубликовали в соцсетях.

Милиция уже установила личность мужчины. Ему 51 год, супруге — 47 лет. По одной из версий, женщина задержалась в гостях, и муж решил ее наказать: он повесил на шею жены покрышки с кирпичами, стал обливать ледяной водой и бить по лицу.

За кадром слышен голос другой женщины: она, собственно, и сняла на камеру эту пытку. Предположительно, это младшая сестра тирана. Она просит прекратить, но не перестает фиксировать происходящее.

Видео невозможно смотреть без содрогания. Каждый удар по лицу униженной и измученной женщины отдает болью, которую будто чувствуешь даже на расстоянии. Мало кто остался равнодушным и смог досмотреть эту, без преувеличения сказать, казнь над беспомощной и беззащитной жертвой.

Но, возможно, если бы не эта видеозапись, то еще один факт семейного насилия так и остался бы вне зоны общественного контроля.

Мы все осознаем, что подобное — не единичный случай, но жертвы домашних тиранов предпочитают не выносить сор из избы.

После того как видео попало в Сеть, местная милиция зашевелилась. Теперь у следствия есть неопровержимые доказательства.

Насильника задержали и водворили в ИВС. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Хочется верить, что пострадавшая не откажется от претензий, не отзовет заявление и ее муж понесет наказание.

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В Кыргызстане зачастую обвиняемые в семейном насилии отделываются мелкими неприятностями в виде вызова в органы милиции на беседы. В результате реформы в сфере уголовно-правового регулирования получилось так, что наказание за применение силы в отношении супруги или ребенка стало незначительным. В Кодексе о проступках за него предусмотрен лишь штраф или исправительные работы. Депутаты, чтобы как-то сгладить поднявшуюся волну возмущения, предложили внести поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный и Кодекс о проступках. На днях президент подписал эти поправки . Они ужесточают наказание за применение насилия в семье. Внесены также поправки в Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

Однако реально спасти жертв семейного насилия эти законы бессильны. В начале июня в Караколе вынесен приговор мужчине, который облил свою сожительницу бензином и поджег прямо на улице. Женщина получила ожоги лица, кистей рук, живота и бедер. В ходе следствия она написала встречное заявление, но потом призналась, что сделала это под давлением супруга.

Суд не учел этих обстоятельств и назначил наказание ниже минимального срока — семь лет и шесть месяцев. «Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Санкция этой статьи предусматривает минимум 12 лет лишения свободы. Мы просили назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с учетом неотбытого наказания. Мужчина был ранее судим. Два года назад он кидался на свою жену с ножом и грозился ее убить», — рассказала адвокат потерпевшей.

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Еще один случай — тоже на Иссык-Куле. Муж всю ночь издевался над супругой, душил ее, бил головой о стену, а после вывез к знакомому и бросил ее там. Суд прекратил дело.

В Бишкеке прекращено также дело в отношении экс-сотрудника аппарата президента, который три дня избивал свою жену. Она написала встречное заявление.

Таких примеров не просто много, а очень много. Но ни у МВД, ни у активистов, ни у экспертов нет статистики, сколько женщин страны подвергаются унижению и жестокому избиению со стороны своих мужей.

Сами жертвы предпочитают терпеть боль и угрозы смерти молча, за закрытыми дверями. Пресловутое «эл эмне дейт» для этих женщин важнее, чем собственное достоинство и жизнь.

Символично, что вчера же, когда о произошедшем в Сузаке стало известно широкой общественности, вынесено судебное решение по задержанию участниц марша солидарности, который должен был состояться 8 марта. Тогда, напомним, на собравшихся напали неизвестные в масках и ак-калпаках. Они закидали участников яйцами, палками и камнями. Милиция же, вместо того, чтобы задержать провокаторов, стала силой запихивать в автобус организаторов и участниц мирной акции, преимущественно девушек и молодых женщин.

Факт применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов вызвал справедливое возмущение всего общества.

Промолчали только те, кто согласно наделенным полномочиям должен был отреагировать в первых рядах. Отреагировать тотчас и жестко.

Но ни премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, ни спикер парламента Дастан Джумабеков, ни глава МВД не осудили действия милиционеров.

Мало того, некоторые чиновники и депутаты оправдывали действия провокаторов.

Вчера Свердловский районный суд Бишкека признал задержание участниц женского марша законным.

Видео из Сузака вновь заставило вспомнить слова президента, сказанные в поздравительной речи к 8 Марта: «Дорогие женщины, защита материнства и детства всегда будет приоритетной задачей государственных органов. Все наши усилия направлены на улучшение условий жизни, чтобы наши женщины были уверены в завтрашнем дне и не беспокоились за будущее своих детей».

Однако получается, что никакой защиты женщинам в Кыргызстане не гарантировано. Эти жертвы один на один со своими мучителями. И никто не даст гарантий, что сегодня где-нибудь в другом селе или городе очередной тиран не будет жестоко избивать свою жену, упиваясь своей властью. Властью закомплексованного садиста, вымещающего все свои неудачи на ней, женщине, у которой в нашей стране все меньше и меньше прав на достоинство.