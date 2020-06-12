Десять солдат Нацгвардии заразились COVID-19. На парад Победы поедут другие

В Нацгвардии десять военнослужащих срочной службы заразились коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что всех, кто контактировал с зараженными, разместили в обсервацию. Парадный расчет, который должен был участвовать в мероприятии в честь Дня Победы в Москве 24 июня, заменили.

В Генеральном штабе 24.kg подтвердили информацию. По данным ведомства, все зараженные военнослужащие — из подразделения обеспечения.

«Для исключения риска распространения коронавируса принято решение отправить на парад Победы резервный парадный расчет. Тренировки для участия в запланированных мероприятиях проводились без перерыва», — прокомментировали в Генштабе.

Всего в Кыргызстане COVID-19 зарегистрирован у 2 тысяч 166 человек.