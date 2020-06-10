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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Преступная связь обвиняемых в суде не доказана, заявил юрист

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Суд перешел к прениям сторон. Адвокат директора фирмы-подрядчика «Айколь Строй» Сейиткана Алиева Омурзак Мамыров отметил, что во время разбирательства в первой инстанции было допрошено более 90 свидетелей.

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«Ни один в своих показаниях не сказал о виновности обвиняемых по строительству школы в «Калыс-Ордо» и в создании преступной связи для извлечения выгоды. Более того, когда я получал заключение, то говорил следователю, что здесь гражданско-правовые отношения. Даже прокуроры до самого последнего дня не вносили в суд жалобу, ждали, наверное, что наши подзащитные не обжалуют решение первой инстанции, думая, что они будут довольствоваться тем, что их выпустили. Но этим нельзя довольствоваться, обвинения в корне несостоятельны, как и выводы экспертизы», — сказал он.

Омурзак Мамыров попросил оправдать его подзащитного.

Ранее Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155494/
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