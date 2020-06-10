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Общество

Бизнесмены жалуются на необоснованные штрафы. Что ответить, чиновники не знают

Проверки предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, начались еще до постановления правительства о санитарно-карантинных мерах. Об этом на презентации нового отдела Генпрокуратуры по защите прав бизнесменов сообщила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

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По ее словам, многие предприниматели узнали о штрафах, только когда было опубликовано постановление.

«Было проверено большое число бизнесменов. Однако штрафы были до того, как было опубликовано постановление о временных санитарных нормах. У бизнеса много вопросов, связанных с соблюдением законодательства», — сказала Гульнара Ускенбаева.

Заведующий сектором по интеграционным процессам и макроэкономике аппарата кабмина Нурадил Баясов ответил, что общие требования к санитарным нормам и ранее предъявлялись. Временные нормы вводились для того, чтобы люди четко понимали, что такое пандемия, масочный режим, пользование санитайзерами. «Мы хотели довести до граждан, что есть минимальные требования, которые необходимо соблюдать в условиях распространения коронавируса. Временные нормы были как дополнение и носили рекомендательный характер», — подчеркнул он.

Однако четко на вопрос, почему бизнесменов штрафовали до выхода постановления правительства, чиновник так и не ответил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155476/
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