Правила въезда на Иссык-Куль вновь изменились

Правила въезда и выезда на территорию Иссык-Кульской области изменились. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного предствительства региона.

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Уточняется, что при въезде в область паспортные данные берут только у тех, кто прибыл из-за границы и из неблагополучных регионов.

«У всех остальных граждан на санитарно-карантинном посту измеряется температура. По прибытии на место одыха — пансионат, хостел, курортно-оздоровительные комплексы — человек должен зарегистрироваться. Тех, кто выписался из обсерватора и проживает на Иссык-Куле, на посту забирает специальная машина», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса на въезде в Иссык-Кульскую область был установлен санитарно-карантинный пост. Граждан, въезжающих в регион, регистрировали. Представители компаний, государственных и иных организаций при въезде в регион должны были предъявить командировочные листы, а также предоставить подтверждение, что они работают в том или ином населенном пункте области. Ограничения ослабили только после снятия карантина.