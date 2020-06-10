09:34
USD 74.10
EUR 83.45
RUB 1.08
Общество

12 июня — День России. В филармонии пройдет праздничный концерт

В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 12 июня пройдет большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

посольства РФ в КР
Фото посольства РФ в КР. В филармонии 12 июня проведут праздничный концерт, посвященный Дню России

По его данным, мероприятие состоится в 11.00 в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана.

«В связи с коронавирусной инфекцией концерт пройдет без зрителей, но его покажут в прямом эфире на канале «Культура», а также на интернет-странице канала. Концертные номера прозвучат в исполнении российских и кыргызских исполнителей в онлайн-режиме», — отметили в диппредставительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155406/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь
Более $300 тысяч вывели из России в Кыргызстан по фиктивным договорам
Рейс Бишкек — Якутск запланирован на 8 июня
Об инициативах чиновников, которые похоронят местный медиарынок
В Бишкеке открылся Правовой центр поддержки граждан России
В Токмаке открыли футбольное поле и провели концерт, игнорируя карантин
В МИД не знают, когда смогут вывезти кыргызских студентов из России
Двое кыргызстанцев сорвались с крыши на стройке на Камчатке. Один скончался
Из России в Кыргызстан не могут вернуться 117 студентов
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
10 июня, среда
09:25
В Кыргызстане 49 человек отбывают пожизненные сроки за июньские события в Оше В Кыргызстане 49 человек отбывают пожизненные сроки за ...
09:17
В городе Ош ночью перед приездом президента наносили дорожную разметку
09:15
12 июня — День России. В филармонии пройдет праздничный концерт
09:05
Орто-Сайский рынок закрыли на дезинфекцию до 13 июня
08:56
В столичном парке имени Ататюрка демонтируют незаконные аттракционы