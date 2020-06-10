В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 12 июня пройдет большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

Фото посольства РФ в КР. В филармонии 12 июня проведут праздничный концерт, посвященный Дню России

По его данным, мероприятие состоится в 11.00 в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана.

«В связи с коронавирусной инфекцией концерт пройдет без зрителей, но его покажут в прямом эфире на канале «Культура», а также на интернет-странице канала. Концертные номера прозвучат в исполнении российских и кыргызских исполнителей в онлайн-режиме», — отметили в диппредставительстве.