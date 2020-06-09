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Общество

Усыновите люк. Мэрия Бишкека призвала горожан к участию в челлендже

Мэрия Бишкека призвала горожан к участию в челлендже #усыновителюк. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В муниципалитете предлагают горожанам, бизнесменам «усыновить» канализационный люк возле офиса или дома, как это сделала хозяйка столичной кофейни Зульфира Хайбуллина, всем известная как координатор «Бессмертного полка».

«Теперь одинокий люк стал частью семьи кофейни и даже выглядит как свежезаваренный черный кофе. Преобразиться люку в 3D чашку помог талантливый художник из Оша Айдар Таштанов. Связаться с ним можно по номеру 0773584944. А если увидите открытый люк, то звоните в колл-центр мэрии 1850», — добавили в муниципалитете. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155326/
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