Представитель ОБСЕ прокомментировал поджог «Третьего канала» в Таласе

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал поджог «Третьего канала» в Таласе. Свое мнение он озвучил в Twitter.

По его словам, мгновенная реакция милиции — это позитивный момент. Он призвал провести объективное расследование и наказать виновных в соответствии с законом.

Concerned about the Molotov cocktail arson attack, on 7 June, on the premises of private TV-company 3 kanal-Talas in Talas, #Kyrgyzstan. Luckily, no one was injured. I welcome the police’s swift reaction & hope that the perpetrators will soon be brought to justice. #Journosafe — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 8, 2020