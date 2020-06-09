Представитель ОБСЕ прокомментировал поджог «Третьего канала» в Таласе

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал поджог «Третьего канала» в Таласе. Свое мнение он озвучил в Twitter.
По его словам, мгновенная реакция милиции — это позитивный момент. Он призвал провести объективное расследование и наказать виновных в соответствии с законом.
Отметим, факт пожара зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведется досудебное производство. Предварительный ущерб в результате поджога офиса «Третьего канала» в Таласе составляет около 300 тысяч сомов.