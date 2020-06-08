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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Троих жителей Джети-Огуза оштрафовали за нарушение домашнего карантина

В Иссык-Кульской области трое жителей нарушили домашний карантин — их оштрафовали. Об этом сообщает УВД региона.

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По его данным, жителей Джети-Огузского района 43-летнего С. Т. и 22-летнюю Ж. к. А., прибывших из России, а также 43-летнюю С. Н. — контактное лицо поместили на домашний карантин. Но все трое нарушили его и выходили из дома.

Сотрудники санэпидемстанции составили протоколы по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях.

Каждого из них оштрафовали на 3 тысячи сомов.

Всего по стране на 8 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 32 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 445. Умерли 23. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155218/
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