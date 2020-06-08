В ГИК опять скандал. Сотрудники заявляют, что нарушения законов продолжаются

Руководство Госипотечной компании продолжает нарушать законодательство и устав ГИК. Об этом 24.kg сообщили сразу несколько сотрудников компании.

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По их данным, на сегодня Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями возбуждено три уголовных дела на руководство Госипотечной компании. При этом два из них приостановлены, но не закрыты.

«На протяжении двух лет не прекращаются скандалы, интриги и нарушения со стороны руководства ГИК. Прошли две аудиторские проверки, которыми подтверждены финансовые и административные нарушения правлением компании. Гостехинспекция регулярно направляет предписания, рекомендующие устранить нарушения статей Трудового кодекса КР. За короткое время работы ГИК в организации сменились уже три председателя совета директоров», — рассказали сотрудники компании.

При этом они отмечают, что именно первый председатель правления ГИК Азамат Абдыбеков поставил под сомнение стоимость квадратного метра жилья в построенном в Нарынской области доме. Он написал заявление в прокуратуру, по результатам рассмотрения которого возбуждено два уголовных дела.

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«Именно этими действиями Азамат Абдыбеков не угодил правлению. Ведь оно, несмотря на заключение специалистов отдела капитального строительства ГИК о необходимости остановить строительство дома в Нарыне на нулевом цикле, решили отдать проект стройкомпании «Минур». Строительство начали, не дожидаясь результатов экспертизы грунтовых почв», — отмечают сотрудники.

Второй председатель совета директоров Джаныбек Аманалиев выяснил, что одна из сотрудниц ГИК одновременно работает в одном из коммерческих банков. А это противоречит закону об акционерных обществах. На основании этого факта она была досрочно освобождена от своих обязанностей. Но через некоторое время привлекается как ценный специалист для осуществления работ по созданию Жилищно-сберегательной кредитной компании.

«Сроки по ее созданию уже вышли. Но это не помешало председателю правления ГИК Элмире Абжапаровой нанять в еще не зарегистрированную компанию уволенную ранее сотрудницу. На протяжении всего карантина ей платили зарплату, нарушая закон о бюджете и устав ГИК», — подчеркнули специалисты компании.

Джаныбек Аманалиев выявил еще ряд нарушений, что в итоге привело к аудиторской проверке. Но вот по ее итогам своих должностей лишились именно те, кто и выявил недостатки.

Третий председатель правления ГИК Асейин Аракеев поддерживал правление компании, надеясь, что все наладится и стороны конфликта придут к компромиссу.

Но этого не произошло. За период карантина по различным причинам, без служебного расследования уволили сотрудников, которые подали заявление в Гостехинспекцию, ФУГИ, правоохранительные органы, правительство и депутатам. На основании данного заявления возбуждено уголовное дело и инициируется депутатская комиссия.

«Асейин Аракеев инициировал вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя председателя правления Нуржигита Усенакун уулу за нарушения трудовой дисциплины. Но удивительным образом он тут же становится рядовым членом совета директоров ГИК. А председатель ГИК Элмира Абжапарова не реагирует на происходящее. Она всем говорит, что ее не сменят. 5 июня 2020 года назначен новый председатель совета директоров. Надеемся, что он сможет положить конец нарушениям, которые творятся в ГИК», — заключили сотрудники компании.