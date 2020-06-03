В Балыкчи выписан еще один пациент с COVID-19

В Балыкчи выписали очередного пациента, у которого ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что 25-летний мужчина прибыл в Кыргызстан 4 мая из Москвы. Первичные экспресс-тесты были отрицательными, но позже ПЦР-анализ дал положительный результат. Мужчину перевели из обсервации в инфекционное отделение Балыкчинской горбольницы.

«Сегодня повторный ПЦР-анализ дал отрицательные результаты. Согласно алгоритму Минздрава, мужчина отправлен на домашний карантин. Ранее по Иссык-Кульской области было зарегистрировано 14 заразившихся коронавирусом. Все они выписаны после выздоровления», — отметили в полпредстве.

В Кыргызстане число зараженных COVID-19 на 3 июня — 1 тысяча 871 человек. Выздоровели 1 тысяча 265, скончались — 20.