Родители против перевода школы № 30 в бывший центр для беспризорников

Родители учеников вспомогательной школы № 30 обеспокоены предложением городских властей о переводе учебного заведения в бывшее здание центра для беспризорников в Бишкеке. Об этом они сообщили 24.kg.

Они отмечают, что здание школы, находящееся в центре столицы, уже неоднократно пытались освободить.

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«Но честно ли это по отношению к особенным детям и их родителям? Детям, учащимся там, и так сложно в жизни. Многие из них очень плохо ориентируются в пространстве, и чтобы они могли добираться в школу самостоятельно, родители долгое время показывали им маршрут. Во-вторых, многие дети живут в отдаленных районах, а до нового места даже транспорта нет», — отмечают они.

Напомним, на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам депутат Казыбек Эргешов предложил муниципалитету рассмотреть возможность перевода в здание бывшего Центра реабилитации детей и молодежи вспомогательную школу № 30.

Ликвидировать Центр реабилитации детей и молодежи, которым много лет руководил Алексей Петрушевский, депутаты предложили два года назад, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги. В мэрии еще год назад озвучивали предложение об открытии в здании ЦРДМ детсада или кризисного центра.