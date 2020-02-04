Центр беспризорников. Уволенных сотрудников должны восстановить в должности

Четверых уволенных сотрудников Центра реабилитации детей и молодежи должны восстановить в должности. Об этом 24.kg сообщил бывший руководитель ЦРДМ Алексей Петрушевский.

По его словам, психолога, воспитателя и двух соцработников безосновательно уволили в марте 2019 года. «Первомайский районный суд вынес решение о восстановлении уволенных. Им должны выплатить компенсацию за время вынужденного прогула примерно по 70 тысяч сомов каждой. Директор центра не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Однако Бишкекский городской суд оставил решение первой инстанции без изменений», — сказал Алексей Петрушевский.

Ранее депутаты Бишкекского городского кенеша предлагали закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги.