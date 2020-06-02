Дело Камиля Рузиева. Правозащитник госпитализирован в больницу

Правозащитника Камиля Рузиева госпитализировали в больницу. Об этом 24.kg сообщил его сын.

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По его словам, у правозащитника повысилось кровяное давление.

«Отец вчера лег в больницу из-за давления после стресса и голодовки. Сейчас он находится в Иссык-Кульской областной больнице. Завтра назначено несколько судебных процессов по жалобам Камиля Рузиева на бездействие сотрудников ГКНБ», — сказал он.

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе. 31 мая вечером суд Каракола отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

