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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Адвокаты считают, что дело об освобождении Батукаева торопятся закончить в суде

Рассмотрение уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева торопятся закончить в суде, считает адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

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По его словам, это уголовное дело для суда и заинтересованных в обвинительном приговоре лиц является камнем преткновения, несмотря на то, что в материалах нет доказательств вины бывшего президента.

«Есть свидетели, которые находятся под давлением. Люди, которые подписали соглашение со следствием, не считают себя виновными. Например, Аида Салянова. Она заявила, что дала показания о том, что была у Атамбаева и слышала, что он сделал определенное заявление только после подписания соглашения и пребывания ее под стражей. Атаханов ничего не говорил кроме того, что докладывал президенту о необходимости проведения спецоперации по экстрадиции Жаныша Бакиева в Кыргызстан в обмен на освобождение больного Азиза Батукаева и передачи его России», — рассказал Сергей Слесарев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд материалы передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек — врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154462/
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