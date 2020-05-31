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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. За медицинской помощью обратились 15 кыргызстанцев

В результате инцидента возле села Чечме ​в Центр общеврачебной практики Айдаркена поступили 15 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, четверо находятся в стационаре, остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

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«У двоих состояние оценивается как тяжелое, у двоих относительно удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

«На месте инцидента дежурят две бригады скорой помощи. В помощь коллегам из Баткена направлены реаниматолог и травматолог во главе с координатором по здравоохранению области», — сказали в ведомстве.

Напомним, что инцидент начался с перепалки между жителями двух сел, которая переросла в закидывание камнями. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154313/
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