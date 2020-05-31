Инцидент на границе. За медицинской помощью обратились 15 кыргызстанцев

В результате инцидента возле села Чечме в Центр общеврачебной практики Айдаркена поступили 15 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
По его данным, четверо находятся в стационаре, остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.
«У двоих состояние оценивается как тяжелое, у двоих относительно удовлетворительное», — отметили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарствами.
«На месте инцидента дежурят две бригады скорой помощи. В помощь коллегам из Баткена направлены реаниматолог и травматолог во главе с координатором по здравоохранению области», — сказали в ведомстве.
Напомним, что инцидент начался с перепалки между жителями двух сел, которая переросла в закидывание камнями. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.