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Общество

Неизвестно, состоится ли хадж в этом году. ДУМК ждет решения Саудовской Аравии

Пока нет окончательного решения о паломничестве в 2020 году в Мекку. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По их данным, сейчас организационные работы по хаджу приостановлены.

«Но мы еще не получили решение от Саудовской Аравии. Наверное, все будет зависеть от ситуации», — сказали в ДУМК.

Саудовская Аравия в конце апреля приостановила выдачу виз с целью паломничества и отложила подготовку к сезону хаджа 2020 года. Из Центральноазиатских стран пока только Узбекистан отменил хадж 2020 года до окончания пандемии.

Отметим, предварительно Курман айт пройдет в начале августа. Значит, первая группа паломников в середине июля должна вылететь в Саудовскую Аравию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154178/
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