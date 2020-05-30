В Бишкеке 30 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 15 часов 5 минут.

У кого намечается той

Бакытбек Жетигенов

Родился 30 мая 1966 года в селе Сайлык Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Зафиксировано первое в мире ДТП

Первое в мире дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 30 мая 1896 года в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок.

Генри Уэллс, находившийся за рулем автомобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас. К счастью, Эвелин отделалась переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Дайыр Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Он сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени — дважды, Красной Звезды — трижды, «Знак Почета», «Манас» III степени, трижды медалью «За боевые заслуги», боевой медалью Болгарии и еще 20 медалями.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Его именем названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

Родился манасчи Сапарбек Касмамбетов

Родился 30 мая 1934 года в Нарынской области. Исследователь эпоса «Манас». Поэт, прозаик.

С девяти лет стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Освоил искусство манасчи, стал поэтом. Прошел школу импровизаторства.

Любимый эпизод из эпоса — «Переход Семетея через воды Ургонча».

Выступал не только в разных краях республики, но и за рубежом. Будучи с выступлениями в Шотландии, рассказывал со сцены о жизни легендарного батыра 20 часов подряд. Слушатели-шотландцы были поражены настолько, что выступление сказителя записали на видео, а потом выпустили трехтомное издание эпоса на английском языке.

Автор шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах.

Умер 19 января 2020 года.

Родился звукорежиссер Али Ахмадеев

Родился 30 мая 1941 года в городе Фрунзе.

С 1967-го — звукооператор киностудии «Киргизфильм». Он озвучил более сорока игровых фильмов, дублированных на кыргызский язык, несколько хроникально-документальных и научно-популярных фильмов.

Автор сценария и режиссер документального фильма «Нургазы» (1976).

Родилась профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила 5 докторов наук и свыше 10 кандидатов наук.

Умерла 5 марта 2015 года.

Родился пловец Ахмед Анарбаев

Родился 30 мая 1948 года в Кара-Балте. Мастер спорта международного класса (плавание, вольный стиль).

Первый кыргызстанец, достигший успехов в плавании и участвовавший в Олимпийских играх 1968 года.

Переплыл Иссык-Куль. Участвует в соревнованиях ветеранов на уровне чемпионатов мира и Европы. Принимал участие в заплыве в Беринговом проливе.

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