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Общество

Умер известный манасчи Сапарбек Касмамбетов

В Кыргызстане скончался известный манасчи, поэт, прозаик Сапарбек Касмамбетов.

Сапарбек Касмамбетов родился 30 мая 1934 года в Нарынской области, умер 19 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

С девятилетнего возраста стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Выступал не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

Является автором шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах: «Бала кыялы» («Детская мечта», 1994), «Эр Кошой» («Богатырь Кошой», 1994), «Бала Манас баяны» («Детство Манаса», 1998), «Балыкчы баяны» («Легенда о рыбаке», 1998), «Билерик» («Браслет», 2003).

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Награжден медалью «Данк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140944/
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