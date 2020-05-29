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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Тесные контакты ухудшили ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане

В Бишкеке вспышки заболевания коронавирусом чаще всего наблюдались в медучреждениях. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, много случаев зарегистрировали в Национальном центре охраны материнства и детства, инфекционной больнице и онкологическом центре.

«В Нарынской области в региональную больницу тоже занесли инфекцию, среди сотрудников милиции много случаев. Тесные контакты стали причиной вспышки COVID-19. Это ухудшило эпидемиологическую ситуацию», — сказал чиновник.

Всего на 29 мая зарегистрировали 1 тысячу 662 случая заболевания коронавирусом. Около 70 процентов пациентов выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154113/
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