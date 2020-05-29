В Бишкеке есть случаи COVID-19, когда не удалось установить источник заражения

В Бишкеке выявляют случаи COVID-19, когда не удается установить источник заражения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, увеличивается число обратившихся в медицинские учреждения и лаборатории с подозрением на коронавирус.

«Зараженные лица не могуть дать точную информацию, где они могли подхватить вирус. Некоторые говорят, что не выходили из дома, и не могут вспомнить места, которые посещали. В таких случаях не удается установить источник заражения. Сейчас работает общественный транспорт, рынки, поэтому надо быть осторожным и соблюдать дистанцию», — отметил замминистра.

Всего на 29 мая зарегистрировали 1 тысячу 662 случая заболевания коронавирусом. Около 70 процентов пациентов выздоровели.